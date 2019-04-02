В ЦИК надеются, что уже сегодня обработают 100% электронных протоколов

В Центральной избирательной комиссии надеются, что уже сегодня могут быть обработаны 100% протоколов в электронном виде.



Об этом сказала журналистам секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, сообщает корреспондент Укринформа.



"Сейчас у нас уже 98%. Очевидно, что эти 2 процента - это комиссии, которые сейчас уточняют данные, если где-то у них не соответствует какая-то цифра, или система не принимает, потому что арифметически не получается количество протоколов и цифр, которые в них указаны, с количеством бюллетеней и проголосовавших в день выборов. Но это может быть одна-две единицы, которые просто не пробиваются по системе, и мы надеемся, что возможно и сегодня уже увидим 100% (обработанных протоколов в электронном виде - ред.)" - сказала Бернацкая.



Она подчеркнула, что для ЦИК важно как можно быстрее установить результаты.



По состоянию на 11.30 2 апреля, согласно информационному табло в ЦИК, комиссия обработала 98,42% протоколов в электронном виде.



Согласно обработанным данным, в президентских выборах лидирует Владимир Зеленский - 30,24%. За Петра Порошенко свои голоса отдали 15,92% избирателей, за Юлию Тимошенко - 13,39%. Юрия Бойко поддержали 11, 66%, Анатолия Гриценко - 6,92%, Игоря Смешко - 6,03%, Олега Ляшко - 5,47%.



