В Виннице с моста украли бронзовую скульптуру кота

В ночь на вторник, 2 апреля, в Виннице вандалы украли одну из бронзовых скульптур, которые украшали мост. Об этом сообщил мер города Сергей Моргунов на своей странице в Facebook.



"Очень досадное и возмутительное происшествие - ночью украли одну из фигурок животных, которые украшали Киевский мост", - написал он.



Моргунов отметил, что правоохранители уже расследуют кражу и просматривают видео с камер наблюдения.



Винницкий городской совет в свою очередь объявил вознаграждение в пять тысяч грн за помощь в выявлении и задержании воров.



Бронзовые фигурки животных и птиц на перилах ограждения Киевского моста установили накануне Дня святого Николая, 18 декабря 2018 года. Две недели назад неизвестные повредили одну из восьми бронзовых фигурок - гуся, которому согнули лапу. Вероятно, его хотели оторвать от перил. Скульптуру восстановили и на днях вернули на место.

