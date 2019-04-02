Мик Шумахер начал свои первые тесты вместе с Ferrari

Член Гоночной академии Ferrari 20-летний Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, во вторник будет работать вместе со Скудерией, прежде чем сесть за руль Alfa Romeo C38 в среду. Об этом сообщает motorsport.com.



“Это первый серьезный опыт “Ф1” для действующего чемпиона европейской "Формулы 3” и дебютанта “Ф2”, после того, как два года назад он совершил короткий заезд на чемпионском Benetton B194 своего отца на трассе в Спа. Мик уже проехал учредительный круг на Ferrari SF90”, - говорится в сообщении.



Мик Шумахер — единственный гонщик, который дебютировал за рулем болида “Ф1” во вторник, 2 апреля. Остальные участники тестов в этот день состоят из действующих участников чемпионата мира.



3 апреля в кокпит Red Bull впервые сядет соперник Мика в борьбе за прошлогодний титул Евро "Ф3” Дэн Тиктум.



