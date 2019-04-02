План Б

Ну вот, могут же! Заработал план «Б», который был припасен у «команды Петра» на случай блестящего прохождения во второй тур. Как сказал глава фракции «БПП» в Раде Артур Герасимов, «сорван план Кремля по не допущению выхода действующего лидера во второй тур президентских выборов». Я смотрю, Владимир Владимирович вообще распоясался. Мало того, что постоянно держит у границ Украины «гигантскую группировку, готовую в любой момент вторгнуться». Так еще и самого Петра Алексеевича планировал не допустить в финал. Цинично работает Кремль, очень цинично.



Однако на любой план Путина у нашего «лидера» есть блестящий и, как правило, не адекватный ответ. Пока все сцепились по поводу дебатов (на мой взгляд, тема не стоит выеденного яйца Парубия), началось наступление на «империю Коломойского». Не дожидаясь объявления официальных результатов выборов. Сначала суд нежно заморозил активы беглого олигарха и опытного кукловода по тяжбе с «Приватом». А потом плотным косяком пошли уголовные дела. Многолетний соратник Игоря Валерьевича Палица (тоже Игорь) стал фигурантом уголовного дела по факту возможного подлога. Менеджмент компании «Днеправиа» готовится встречать следователей. И это только второй день апреля!



Логика действий понятна. Пока нет ясного понимания с тем, как плотнее закидать дерьмом Зеленского. Они же, с..ка, комик! Значит, надо крепко вдарить по «кукловоду», который дергает за ниточки и пытается претворить в жизнь очередной план Кремля. На этот раз по инаугурации Зеленского. Демократический террор и нагнетание бодрящей атмосферы страха – вот залог успешного проведения финала выборов.



Одновременно началась напряженная работа над допущенными во время избирательной кампании ошибками. Поскольку вся кампания – одна сплошная ошибка, то работы нереально много. Хотели отобрать у Грынива медаль и уволить к е..ням. Потом решили, что пусть, гнида, помучится. Заскирдованную запасливым политтехнологом «зелень» мы еще успеем посчитать. Главное – разобраться с зеками. Это как же так получилось, что в Качановской колонии победила с большим отрывом Юлия Тимошенко?



Знаете, какую идею выдвинули некоторые особо уделанные «порохоботы»? Чтобы Петр Алексеевич вышел на майдан и публично покаялся. Вы что там, совсем охренели? Вы кого каяться, уроды, отправляете? Совсем мозги в «Фейсбуке» выжгли? Садитесь к клаве и без четкого, конкретного ответа на вопрос «как нам уделать этого г..на в финале» не вставайте

Теперь о харизме. Она должна проявится у Порошенко аккурат во время дебатов с Зеленским. Тезисы уже готовы. Красной нитью через текст проходит мысль о том, что марионетка в виде клоуна не может претендовать на главную табуретку страны. Главное – заманить Вову в студию, а там Петр Алексеевич проявит свой дар оратора, полиглота и лицедея

И хер с ней, с Качановской колонией. Но подобная картина наблюдается в подавляющем большинстве пенитенциарных заведений европейской Украины. Сидельцам администрация очень доступно, буквально на пальцах, объяснила, за кого надо отдавать свой голос. На выходе полный саботаж: лидером является Зеленский, на втором месте – Тимошенко. Вызвали и строго спросили с руководства. Даже вставили. Вот почему в дурдомах никаких проблем, а с зонами сплошные непонятки? Те объясняют: так ведь думают, что новый президент амнистию объявит, вот и голосуют. Однако эти жалкие отговорки не растрогали суровые сердца представителей администрации. Начался шорох. Повсеместный.Кипит работа! Пока самое слабое звено – это полностью деморализованные «порохоботы» на легендарной «свиноферме». Ранимые, творческие натуры. Как только в воздухе запахло паленой щетиной, сразу пустили сопли, пошли сдаваться в плен и тупо бухать. Некоторые даже нюхать. Знаете, какую идею выдвинули некоторые особо уделанные «порохоботы»? Чтобы Петр Алексеевич вышел на майдан и публично покаялся. Вы что там, совсем охренели? Вы кого каяться, уроды, отправляете? Совсем мозги в «Фейсбуке» выжгли? Садитесь к клаве и без четкого, конкретного ответа на вопрос «как нам уделать этого г..на в финале» не вставайте. Даже в туалет. Надевайте памперсы и творите. Операция «Непоколебимая уверенность» начинается.Предложение забахать клип в стиле «Deutscland» группы Rammstein с гарантом в главной роли достойно внимательного изучения. Сейчас как раз идет кастинг на роль повешенных примерно в середине оригинального клипа. И обсуждается Марина с мечом. Ну вы понимаете… В «исходнике» надо темнокожую исполнительницу, однако для «Украины перед усим» можно и белокожую исполнительницу привлечь.Конечно же, компетентные органы активно роют любое дерьмо на Зеленского и его окружение. Методички уже готовятся, осталось только залить видео. Однако главную ставку планируется сделать на харизму лидера и заробитчан.Последние должны вернуться аккурат на католическую пасху, которая отмечается 21 апреля. Их будут встречать специально обученные агитаторы, которые объяснят, что произойдет в случае неадекватного голосования. Отмена безвиза, приход налоговой и прочие чудеса, характерные для демократического режима.Теперь о харизме. Она должна проявится у Порошенко аккурат во время дебатов с Зеленским. Тезисы уже готовы. Красной нитью через текст проходит мысль о том, что марионетка в виде клоуна не может претендовать на главную табуретку страны. Главное – заманить Вову в студию, а там Петр Алексеевич проявит свой дар оратора, полиглота и лицедея. Его голос будет повышаться до практического ультразвука и плавно опускать в низкие частоты. Вопросы на английском, древнеарамейском и почти позабытом шумерском должны дезориентировать комика, загнать его в глухой угол и забить, как мамонта на глиняных ногах. Избиратели очнутся от морока, наведенного Кремлем, и, буквально плача от раскаяния, побегут исправлять ошибку, допущенную в первом туре.Еще раз повторю алгоритм победы: уголовные дела, дебаты, зоны и заробитчане. Вот составные части ошеломительного успеха Петра Алексеевича в финале. К сожалению, наши стратегические союзники навязали какие-то дебильные рамки для ведения кампании. Нельзя, к примеру, оздоровить электорат с помощью введения военного положения, организовать блестящее наступление на линии разграничения. Даже отразить вероломную химическую атаку нельзя. Не говоря уже о победном походе украинской армады в Керченский пролив. Это, конечно, затрудняет запланированный пятикратный рост рейтинга Порошенко в течение оставшихся 19 дней. К тому же затянувшийся запой «порохоботов» изрядно достает. Но вот уже очнулся от горячки известный «мытець» Сашко Рыльник и стал проводить свои популярные опросы среди таксистов и охранников (все твердо за Петра). Похмелился Бабченко, забросил фалоимитатор Олешко. Дело пошло!