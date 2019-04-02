Порошенко пожелал Тимошенко "свыкнуться и смириться с трагедией"

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко прокомментировал третье место лидера ВО "Батькивщины" Юлии Тимошенко на выборах президента Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.



"Я считаю, что на сегодняшний день я не должен комментировать трагедию Юлии Владимировны. Я думаю, что она должна с этим смириться, привыкнуть... слушайте, она является хорошим политическим лидером. У нее есть фракция в парламенте, пускай работает", - сказал Порошенко.



Напомним, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 14:20 обработала уже 99.18% протоколов с результатами голосования на выборах президента 31 марта по Украине. Подсчитаны голоса 18 715 885 избирателей. На первом месте Владимир Зеленский - 30,22%, на втором Петр Порошенко - 15,92% и на третьем Юлия Тимошенко - 13,39%. Далее идут Юрий Бойко - 11,68% голосов, Анатолий Гриценко - 6,92%, Игорь Смешко - 6,03% и Олег Ляшко - 5,48%.

