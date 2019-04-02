МФО дают быстрые займы на карту под минимальный процент

Микрофинансовые компании стремительно набирают популярность, их услуги быстрых займов на карту пришлись по вкусу многим украинцам. МФО отлично справляются с удовлетворением финансовых потребностей, мгновенно предоставляя необходимую сумму денег в любую точку Украины.



МФО – это финтех компании небанковского типа, работающие на финансовом рынке Украины в которых человек может быстро получить нужные ему деньги. Обычно такие компании специализируются на выдаче в долг небольших сумм на небольшой срок, чаще всего до 30 дней.

Какую МФО выбрать и как взять быстрый займ

Узнать о предложениях МФО можно с помощью специализированных сайтов и финансовых порталов, которые собирают данные об кредитных компаниях, и составляют визуальные рейтинги. С помощью таких сайтов можно определить среднюю процентную ставку, сроки кредитования, допустимые суммы займов, а также дополнительные условия кредитования, например, данные об акциях и скидках.

Обычно большинство украинцев останавливают свой выбор на тех компаниях, которые предлагают низкую процентную ставку или акционные условия получения. Одной из компаний, предлагающих взять быстрый займ на выгодных условиях, является онлайн сервис CreditPlus.

Эта компания готова кредитовать под минимальный процент, для тех, кто первый раз регистрируется в онлайн сервисе, действуют мега-выгодные условия – ставка кредитования 0,01% в день. По своей сути, такое предложение подпадает под условия беспроцентного предоставления займа.

Чтобы получить быстрый займ в CreditPlus нужно выполнить всего несколько вещей. Процедура оформления не требует личного присутствия, каких-либо особых справок и документов. Все операции осуществляются удаленно, через интернет. Обычно это происходит так:

Заполнить заявку и анкету клиента Ответить на вопросы специалиста по кредитованию Подтвердить договор, и сразу же после этого будут предоставлены деньги.

Кто может получить деньги в МФО CreditPlus

В CreditPlus нет особых требований для желающих получить кредит. Необходимо соответствовать общим требованиям: быть совершеннолетним, иметь паспорт и идентификационный код ИНН. В ходе регистрации и подписании договора необходим мобильный телефон. Также нужен компьютер, ноутбук, но можно использовать и свой телефон. Деньги выплачиваются на личную банковскую карту клиента. В момент получения онлайн кредита нужно находится на территории Украины.