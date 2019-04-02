В Украине в 2018 году зафиксировано почти 2 тысячи краж совершенных у пассажиров

В Украине в 2018 году учтено более 1000 краж совершенных в пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

Всего в 2018 году по Украине учтено - 1962 уголовных правонарушений в отчетном периоде относительно краж совершенных у пассажиров, предусмотренных ст. 185 УК Украины (кража). Всего зарегистрировано - 5022 из них закрыто - 3060 производств.



Больше всего в Украине в 2018 году учтено краж совершенных у пассажиров в Киеве - 560, Львовской области - 514, Одесской области - 134, а зарегистрировано в Львовской области - 1463, из них закрыто - 949 производств. Киеве - 1403, из них закрыто - 843 производств. В Одесской области - 460, из них производство закрыто 326 производств.



Также, меньше всего учтено в 2018 году в Украине уголовных правонарушений в отчетном периоде Черниговской области - 2, арегистрировано - 8 краж, из которых закрыто - 6 производств. Закарпатской области учтено - 5, а зарегистрировано 34, из них закрыто -29 производств.