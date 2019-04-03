Порошенко поручил проверить руководство "Укроборонпрома" на полиграфе

Президент Украины Петр Порошенко после ряда громких расследований журналистов о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна "Укроборонпром", сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Пресс-служба сообщила, что Порошенко во вторник провел совещание с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым и заместителем Секретаря СНБО Сергеем Кривоносом. Кривонос передал президенту предложения по проверке госконцерна "Укроборонпром" и его реформированию.



"Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию проверки на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром". Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти проверки. Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность", - цитирует Порошенко его пресс-служба.



В пресс-службе добавили, что при выявлении оснований глава государства поручил передать результаты проверок на полиграфе контрразведке Службы безопасности Украины или в правоохранительные органы. Президент также отметил важность проведения аудита и проверок на предприятиях "Укроборонпрома".



Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%.



Товар они якобы завозили из России контрабандным путем или покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.

