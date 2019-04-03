Смех способен заменить целый набор лекарств

Медики констатируют: если вы хотите сохранить здоровье, больше смейтесь. Как передает "Российская газета", в частности, смех позволяет повысить иммунитет и снизить уровень сахара в крови.



Комментирует главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников: "Положительное влияние смеха на наш организм доказано давно. Так, например, в ходе одного из исследований у больных сахарным диабетом, находящихся на одном и том же рационе питания, уровень сахара в крови снижался после просмотра комедий. Еще смех нередко действует как болеутоляющее".



Также известно, что смех производит положительный эффект на фоне респираторных недугов. Во время смеха вдох становится длиннее, а выдох - короче, но интенсивнее. Это своеобразная дыхательная гимнастика. Плюс, смех уменьшает частоту сердцебиения, расширяет сосуды (полезно для гипертоников), повышает выработку иммуноглобулина, что положительно отражается на иммунитете.

