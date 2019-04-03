Циркониевая коронка – новейшая разработка в стоматологии

Коронка – специальная вставка из искусственного материала, который предназначен для установки вместо разрушенного зуба. Наверное, все помнят улыбки людей, которые сверкали золотом или серебром. Однако хорошо, что такие виды коронок уже постепенно уходят в прошлое, а их место занимают современные инновационные материалы, которые трудно отличить от натуральных зубов. Действительно, сегодня достаточно много материалов, которые используются для установки коронок. Однако внимание общественности приковано к инновационной разработке – циркониевой коронке.

Что такое циркониевая коронка

Циркониевая коронка – уникальная разработка в сфере протезирования зубов. Такое изделие уже достаточно хорошо известно во всем мире. Теперь оно доступно и у нас. Безусловно, установка коронки осуществляется исключительно квалифицированным стоматологом. Изготавливаются изделия из высококачественного прочного материала – диоксида циркония. Несмотря на то, что этот материал используется в стоматологии уже свыше 20 лет, применять для изготовления коронок его стали не так давно. По своей конструктивной особенности это два элемента – циркониевый каркас и внешнее покрытие из фарфоровой эмали. Такое необычное сочетание в комплексе позволяет создать сверхпрочное и очень эстетичное изделие.





При разработке применяются компьютерные технологии. Изначально создается 3D-модель челюсти, а уже после этого изготавливается коронка. На базе этого при помощи специального оборудования высекается циркониевый каркас. Поэтому полностью исключается неточность при изготовлении коронки. Главной особенностью циркониевой коронки можно назвать то, что она четко и реалистично повторяет натуральный зуб человека, его форму, размер, особенности, а также плотно прилегает к десне.

Почему пациенты выбирают циркониевые коронки

Ответ на эти вопросы найдем в ряде преимуществ. Они представлены такими моментами:

Гипоаллергенность. Материалы полностью биосовместимы с человеческим организмом. К тому же циркониевый каркас воспринимается человеческим организмом как костная ткань;



толщина коронок минимальная – максимум 0,4 мм. Другие виды коронок имеют толщину от 1,5 мм;



прочные и надежные изделия. Такая коронка будет служить более 25 лет;



эстетичность. Изделия не отличаются от натуральных зубов;



коронки позволяют не только исправить дефекты зубного ряда, но и существенно повысить белизну зубов;



на изделиях не образовывается налет. Они не окрашиваются и не теряют свои первоначальные качества и цвет на протяжении всего срока службы;



доступность по цене.

Как видите, циркониевые коронки обладают массой неоспоримых преимуществ.