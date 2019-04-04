В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится

В ближайшие сутки, 4 апреля, погоду Украины по-прежнему будет определять поле повышенного атмосферного давления и прохладная воздушная масса. Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг - без осадков, лишь в восточных областях пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, на востоке – северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 9-14° тепла, в восточных областях 4-9° тепла; на Закарпатье ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 10-12° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,9 градусов тепла в 1990 году, самая низкая ночью – на отметке 6,4 градуса мороза в 1931 году.



В пятницу, 5 апреля, в Украине без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 10-15° тепла, в западных областях до 18° тепла; на Закарпатье ночью 5-10° тепла; днем 16-21°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 12-14°.

