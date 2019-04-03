Вызов консервативной Восточной Европе

После первоначального бума начала 90-х Восточная Европа медленно погружалась в антиевропейский консерватизм и антилиберализм. Бывшей коммунистической консервативной парадигме лишь изменили форму (содержание на самом деле осталось) на популистский национализм. Так Польша, Венгрия, Словакия, Хорватия и Литва превратились в первых поборниц «традиционных ценностей», далеких от тех идеалов и основ Европейского Союза, ради которых они сами решили войти в ЕС.

Но теперь на горизонте появилась Зузана Чапутова, которая несет с собой дуновение забытых, отвергнутых и обманутых идеалов. Словаки уже сыты по горло, и переломным моментом стало убийство мафией журналиста-расследователя Яна Куциака и его девушки Мартины Кушнировой. Это преступление заставило словаков отмежеваться от кошмара коррупции, хищнической приватизации, судебных фарсов, странных пересмотров истории и новых тенденций к авторитарной политике.



Совершить это убийство распорядился словацкий богатей, который близок к правящим кругам, — Мариан Кочнер, так как журналист интересовался его делами. Все это стало дополнительным «толчком» и привело к успеху Зузану Чапутову, 45-летнюю активистку, борющуюся за права меньшинств и экологию, словацкую Эрин Брокович, новую героиню Восточной Европы, стоящую в одном ряду с (сегодня это лишь слабые отзвуки прежних надежд) Вацлавом Гавелом, Янезом Дрновшеком и Тадеушем Мазовецким.



Сегодня Зузана Чапутова — это перчатка, брошенная в лицо консервативным королям Восточной Европы, начиная с Орбана и Пленковича вплоть до Земана и Качиньского. Против Чапутовой во втором туре объединились все консервативные силы от левых до правых, считающие, что бывший коммунист, а ныне ярый национал-популист Марош Шефчович идеально продолжил бы нынешний словацкий путь. Победа Чапутовой подтверждает стремление словаков к эффективному, толерантному и справедливому государству. Она — свет в конце тоннеля.



Чапутова борется с партийным клиентелизмом, семейственностью и коррупцией. Власть позиционировала выборы как референдум между путем Орбана, полным раздутых фобий, колючей проволоки и разговоров о расовой исключительности, и толерантностью, мультикультурализмом и правами меньшинств. Как пишет аналитик Давор Криле, противникам Чапутовой не помогли даже попытки дискредитировать ее как «фанатичную либералку, которая подрывает основы традиционной семьи» (речь о том, что она поддерживает однополые браки и право гомосексуальных пар на усыновление детей).



Под ударом



Поэтому к кампании подключилась и Католическая церковь. Правые СМИ писали ложь о том, что она еврейка, считая, что тем самым могут ее скомпрометировать, а популисты лишали ее права быть настоящей словачкой. Архиепископ Трнавы Ян Орош откровенно заявил верующим, что лучше не пойдет на выборы, чем проголосует за Чапутову, а ее идеи о равноправии и права ЛГБТ-сообщества он назвал «грехом». Нам в Хорватии знаком подобный подход, не так ли?



Победа Чапутовой привнесет изменения и в Вышеградскую группу (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия), которая до сих пор оставалась крепким оплотом антимиграционной, антибрюссельской и изоляционистской политики. Будет интересно, как примут словацкого президента коллеги. Ведь именно Польша и Венгрия лидируют в популистской антиевропейской политике, поэтому встречи этого объединения наконец-то станут захватывающими. «В Словакии меняются тенденции, и я счастлива быть частью этого», — сказала Чапутова после победы, за которую поблагодарила на словацком языке и на языках меньшинств: чешском, венгерском, цыганском и русинском.



Источник: Jutarnji.hr



