Конор Макгрегор грязно оскорбил Нурмагомедова и его жену

Скандальный экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (который объявил о своем уходе из боев без правил - Прим.Ред.) снова "вызвал огонь на себя" и оказался в центре грандиозно неприятной истории.



Скандал вспыхнул после того, как боец UFC Хабиб Нурмагомедов, иронично прокомментировал известие об уходе Конора Макгрегора. Он назвал ирландца ревнивой женой, которая время от времени уходит, но всегда возвращается.



Макгрегор отреагировал на эти слова в своем Twitter.



"Дружок, твоя жена - полотенце", - написал Макгрегор, прикрепив фото Хабиба со свадьбы, где его жена закрывает лицо по мусульманским обычаям.



Кроме этого, Макгрегор снова намекнул на возможный реванш с Хабибом Нурмагомедовым: "Не бойся реванша, маленькая суетливая крыса. Ты будешь делать то, что тебе говорят, как и всегда". Однако спустя некоторое время Макгрегор удалил свой твит.

