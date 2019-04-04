Охлобыстин заявил, что готов спасти Зеленского в экстремальной ситуации

Актер Иван Охлобыстин заявил, что в экстремальной ситуации готов спасти Владимира Зеленского, лидировавшего в первом туре выборов президента Украины.



"После Майдана мы не общались, это было бы просто неприлично, и совершенно неприлично после поездок Зеленского в зону АТО. Но если случится экстремальная ситуация, если что-то будет угрожать его жизни, все негативное забудется, останется желание спасти коллеге жизнь — она бесценна, а мы за свою историю столько потеряли человеческих жизней", — рассказал он.



На прошлой неделе Охлобыстин и его коллега Михаил Пореченков записали шуточный ролик в поддержку Зеленского. При этом сам украинский политик предположил, что артисты сделали это за деньги, и назвал их идиотами.



В ответ Пореченков заявил, что, приходя во власть, люди утрачивают чувство юмора. Позднее Охлобыстин написал во "ВКонтакте", что Зеленский их друг и они просто прикалывались.

