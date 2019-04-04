Польский священник извинился за сожжение книг о Гарри Поттере

Священник с севера Польши, публично сжигавший книги, в частности, о Гарри Поттере, и другие "злые" предметы, которые прихожане хотели уничтожить, принес свои извинения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.



Отец Рафал Яросевич назвал "неудачным" сжигание предметов, которые якобы "связаны с магией и оккультизмом" и которые их владельцы считают "злой" силой. Яросевич заявил, что у него не было намерений осуждать конкретных авторов, религии или социальные группы.



"Если кто-то воспринял мои действия так, я хотел бы извиниться", - отметил он, добавив, что он удалил фотографии публичного сожжения, - чтобы это не вызывало еще больше эмоций.



Яросевич был оштрафован правоохранителями.

