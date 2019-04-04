Глава Ассоциации авторских прав Грузии замешан в агрессии против Украины?

По информации, появившейся в СМИ Грузии Гига Кобаладзе, являющейся главой Ассоциации авторских прав Грузии является спонсором террористического "Союза Добровольцев Донбасса" и отмечен гуманитарным Крестом Добровольцев. Не исключено, что Гига Кобаладзе не только оказывал финансовую помощь террористам, но также тесно связан с российскими спецслужбами и имеет двойное гражданство.Факт наличия удостоверения и награды СДД говорит о том, что Кремль через разные каналы оказывал и продолжает оказывать помощь ЛДНР.



Издание Версии публикует полный перевод материала, вышедшего на сайте reportiori.ge и в газете Avasal-dasavali.



Данный материал содержит фотокопии документов предоставленные редакции конфиденциальным источником. Грузинские следственные органы должны проанализировать указанные факты и провести соответствующее расследование, поскольку дело может касаться безопасности государства.



Возможно ли, что председатель Ассоциации авторских прав Грузии Гига Кобаладзе связан с российскими оккупантами и сепаратистами Донбасса?



Согласно представленным ниже документам, Гига Кобаладзе, глава Грузинской ассоциации авторских прав, является членом сепаратистской организации Донбасского региона.



В частности, «Союз добровольцев Донбасса», основанный Александром Бородаем, в 2015 году, удостоил Гигу Кобаладзе удостоверением N10251 и крестом "Доброволец Донбасса"



Согласно уставу «Союза добровольцев Донбасса», объединяющему российских агрессоров и их сторонников-сепаратистов в Украине, в эту организацию могут вступать только граждане России.



Мы не знаем, имеет ли Гига Кобаладзе, глава Ассоциации грузинских авторов, российское гражданство, но, по информации источника, украинские спецслужбы установили, что Кобаладзе действительно является членом «Союза Добровольцев Донбасса» и имеет «гуманитарный крест».



Следует отметить, что данная награда вручается только тем, кто помогает воюющим в Украине российским оккупантам, финансово и «гуманитарно»: оружием, боеприпасами, спецтехникой и медикаментами.



- Но что может быть общего между российскими оккупантами в Украине, поддерживающими сепаратистов, и Кобаладзе, возглавляющим охрану авторских прав? – спросит читатель. Однако, фото документов, предоставленных нам достоверным источником, указывают на связь Кобаладзе с сепаратистской организацией.



Мы являемся редакцией, а не криминальным бюро экспертизы имени Самхараули чтобы доказывать подлинность документов. Это должны сделать следственные органы, которым не следует оставлять данный факт без внимания.



Таким образом, Генеральная прокуратура Грузии, Министерство внутренних дел и Служба государственной безопасности должны провести расследование и дать ответы на следующие вопросы:



1. Оказывает ли Кобаладзе какую-либо помощь российским оккупантам в Украине?



2. Если он являлся донором сепаратистов, то на какие деньги он это делал - на свои деньги или тех грузинских авторов, которые входят в Ассоциацию по защите прав?



3. Кобаладзе, публично выступающий против России, тайно помогает русским оккупантам в Украине и поддерживает интересы режима Путина?



Короче говоря, теперь очередь за грузинскими правоохранительными органами, и они должны действовать активно. По крайней мере, потому, что престиж грузинского государства заключается в том числе и в том, что защиту прав грузинских художников российским оккупантам доверять нельзя.



PS Автор несколько раз пытался связаться с Гига Кобаладзе, однако все телефонные звонки остались без ответа. Если Кобаладзе выразит желание прокомментировать представленную выше информацию, издание готово предоставить ему эту возможность.









