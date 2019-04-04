В Амстердаме открылся 5D порнокинотеатр

В Амстердаме открыли первый 5D порнокинотеатр, получивший название 5D Porn. Об этом сообщает Daily Mail.



В заведении будут демонстрировать эротические фильмы в формате 3D, но с дополнительными эффектами, в частности с водой, ветром, световыми эффектами, вибрирующими сидениями и прочим. Все это синхронизируют с происходящим на экране. Продолжительность каждого фильма — шесть минут, а стоимость одного билета составит 12,5 евро.



По словам основательницы кинотеатра Натали, автор всех фильмов — порнопродюсер Ким Холланд. Он снял их специально для показа в 5D кинотеатре.



«Это фильм о парне, который приезжает в Амстердам и отправляется в Квартал красных фонарей, о его забавных сексуальных приключениях. Например, он посещает знаменитый стрип-клуб Bananenbar, витрины [с проститутками], занимается сексом в пенной ванне и так далее. В фильме много юмора. Мы заметили, что женщинам это нравится. Это не фильм о парнях, которые просто приходят сделать дело», — рассказала Натали британскому изданию.

