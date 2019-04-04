Порошенко готов оплатить половину расходов на проведение дебатов на "Олимпийском"

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко готов оплатить из своего избирательного фонда половину суммы, необходимой для проведения дебатов на стадионе "Олимпийский", заявил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев.



"Петр Порошенко, безусловно, готов взять на себя половину таких расходов за аренду стадиона и пояснить происхождение этих денег", - сказал О.Медведев на брифинге в четверг в Киеве.



По его словам, штаб П.Порошенко рассчитывает, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заплатит вторую половину за аренду и "также отчитается, откуда эти деньги поступили в избирательный фонд".

