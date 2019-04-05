В МИД России заявили об отсутствии предпочтительных кандидатов на Украине

У России нет предпочтительных кандидатов среди претендентов на пост президента Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".



Отвечая на вопрос ведущего о том, есть ли у Москвы кандидат, который казался бы более интересным для российской стороны, Захарова подчеркнула: "Нет, конечно, никаких кандидатов ни в этом, ни в каких других случаях".



"Вне правовых рамок говорить о том, что есть какой-то кандидат, нет какого-то кандидата. Во-вторых, ситуация на Украине настолько драматическая, что любые комментарии, которые могут быть использованы, в том числе, в провокационных целях, могут взорвать ситуацию", - подчеркнула она.



По ее словам, в Москве считают, что это выбор украинского народа.



Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

