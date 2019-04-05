Похоронные службы и ритуальные услуги: как правильно сделать выбор?

Получится ли сегодня в российской столице организовать похороны, стоимость которых можно исчислять недорого, в какой-то мелочи? Такой вопрос может показаться выдумкой, потому что понадобятся разные услуги, и за каждую придется платить деньги. Но это если не учитывать разницу между официальной и неофициальной частной службой. Про какие вообще услуги надо подумать в первую очередь?



Организация похорон: что надо сделать?



Когда в семье происходит трагедия и надо заниматься вопросом погребения, нужно обращаться за помощью в ритуальное агентство. В Москве очень сложно все сделать самостоятельно. В некоторых случаях точно ничего не получится сделать:



- изготовить определенных размеров гроб;

- выполнить венки из искусственных или живых цветов;

- провести вскрытие тела умершего;

- предоставить катафалк.



Кроме распорядителя кладбища никто не сможет самостоятельно найти место на кладбище для могилы.



Не стоит забывать и про такой момент как организация поминок. Во-первых, надо иметь большой зал со столами и стульями. А во-вторых, придется приготовить разные блюда, чтобы накормить всех, кто придет на эту траурную процедуру. И что делать в том случае, когда умирает православный христианин, которого нужно погребать согласно определенному религиозному ритуалу? Понадобится найти священника для отпевания, не обойтись без аренды траурного зала. Все это говорит о том, что понадобится помощь специальной похоронной службы.



Правильный выбор ритуального агентства



Все похоронные службы в Москве делятся на две общие категории, где с одной стороны находятся официальные агентства, а с другой - частные организации. Как те, так и другие предлагают выгодные условия сотрудничества. Но вот только расценки почему-то оказываются разные. Иногда считается так, что чем дороже услуга, тем она качественнее и надежнее. Только с частными ритуальными агентствами все совсем наоборот, так как качество не соответствует цене. И это один из основных недостатков таких организаций.



Что касается официальных похоронных служб, здесь ситуация совсем другая. Особенно это касается государственного ритуального агентства, которое можно узнать по названию Ritual.ru. Это очень удобный сервис, где можно заказать любые услуги по организации и проведению похорон. И не только услуги, но и разные траурные атрибуты. В этом случае не придется даже никуда ездить, так как достаточно зайти на сайт https://ritual.ru/ и ознакомиться с предлагаемой там информацией. Это дает возможность сразу проконсультироваться по самым разным вопросам, и в том числе относительно выдачи пособия на похороны. Так как это городская ритуальная служба, действующая вполне официально, здесь точно ни за что не придется переплачивать.