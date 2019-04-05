На «Интере» стартует еще одна кулинарная программа – «Готовим вместе. Выпечка»

В субботу, 6 апреля, в 10:00 на «Интере» – премьера кулинарного проекта «Готовим вместе. Выпечка» с ведущим Андреем Доманским и шеф-поваром Андреем Дромовым. Уже пять лет каждое воскресенье программа «Готовим вместе» помогает хозяйкам удивлять и баловать своих близких кулинарными шедеврами, легкими в приготовлении. В том числе – разнообразной выпечкой. Чтобы сделать выходные еще более вкусными и уютными, в субботнем эфире «Интера» стартует новый проект – «Готовим вместе. Выпечка».



Субботнее утро задает тон и заряжает хорошим настроением на все выходные. Не нужно никуда спешить, а значит, можно заняться домашними делами и приготовить что-нибудь вкусное для всей семьи. Выпечка – идеальное решение для выходных. Наверняка вы помните, как в детстве мама или бабушка суетились на кухне, готовя пирожки, торты, пирожные, слойки, крендели, ватрушки, пироги? Эти лакомства вся семья ждала с особым удовольствием. Программа «Готовим вместе» предлагает телезрителям вернуть эту семейную традицию и каждое субботнее утро наполнять дом ароматами свежей выпечки.



«Готовим вместе» выходит в эфир уже пятый год, – рассказывает руководитель проекта Виталия Форманчук. – Но запросы телезрителей настолько обширны, что мы не успеваем их удовлетворить в рамках одного проекта. Поэтому решили создать дополнительную, узконаправленную программу, посвященную выпечке».



Телезрителей «Интера» ждет еще больше рецептов ароматных пирогов, тортов, слоек, пирожков и других изделий из теста разных кухонь мира. И, конечно же, еще больше увлекательных историй от Андрея Доманского и гастрономических лайфхаков от Андрея Дромова. Шеф-повар программы, который к тому же является профессиональным кондитером, с удовольствием поделится секретами своего мастерства. Каждую субботу на кухне «Готовим вместе. Выпечка» будут создаваться кулинарные шедевры из теста, повторить которые может каждый! Ведь блюда в меню программы – простые, доступные и самое главное – вкусные.







«Много выпечки не бывает! Хорошо, что теперь она у нас на постоянной основе по субботам, – утверждает ведущий Андрей Доманский. – Думаю, программа будет в кайф тем, кто действительно готовит вместе с нами. Очень классно начать выходные с выпечки».



В эту субботу, 6 апреля, в 10:00 первый выпуск нового проекта будет посвящен «быстрой» выпечке. Оригинальные пицца-роллы из слоеного теста с мясными начинками и томатным соусом выручат хозяйку, когда шумная компания друзей уже на пороге. Ведь это угощение можно приготовить всего за пару минут! Ароматные и хрустящие палочки гриссини с ветчиной и тянущимся сыром «Бри», которые так обожали Наполеон и Жан-Жак Руссо, придутся кстати, если нужно приготовить что-то легкое для перекуса. Также они отлично подходят и для фуршета, и в качестве закуски, пока гости ждут основное блюдо. И напоследок – кулинарное открытие в виде быстрых пудингов из слоеного теста с ирисом. Это исконно английское лакомство стало популярным в Канаде, США и Австралии. Теперь с ним познакомятся и украинские хозяйки.



Смотрите новый кулинарный проект «Готовим вместе. Выпечка» на телеканале «Интер» по субботам в 10:00.

