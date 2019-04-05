Пенсионерам в Польше будет выплачиваться 13-я пенсия

Вчера, 4 апреля, Сейм Польши проголосовал за выплату в этом году разового дополнительного пособия пенсионерам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Польское Радио”.



“Сейм подавляющим большинством голосов утвердил выплату разового пособия пенсионерам в рамках правительственной программы „Пенсия Плюс“. Программа предполагает единовременную выплату 888 злотых нетто (примерно 200 евро). Деньги получат все лица, имеющие право на пенсию по старости либо пенсию по инвалидности, то есть около 10 миллионов польских граждан”, — идется в сообщении.



Министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская напомнила, что в конце 2015 года после прихода к власти правых сил, последовательно внедряет различные механизмы поддержки более слабых социальных групп в Польше.



“Положительная ситуация на рынке труда, растущие зарплаты, успех программы реформирования государства — все это свидетельствует о том, что нет угрозы для финансирования выплаты пенсионерам дополнительного пособия”, — отметила министр.

