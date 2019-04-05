"Экспресс в Борисполь" снова сломался

Экспресс-поезд Kyiv Boryspil Express снова сломался. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил один из пассажиров на своей странице в соцсети Facebook.



По его словам, инцидент произошел утром.



"Поезд в 8:17. Зашли, нашли место. Кстати, мест для ребенка и коляски не так много. Проходы очень узкие. Но этот поезд все-таки не поехал - сломались двери. Приехал следующий. Людей уже собралось достаточно. И у этого тоже одни двери не открылись. Пока перешли, все места заняты. Поэтому едем стоя", - пишет пользователь.



Как сообщали Українські Новини, 30 ноября публичное акционерное общество "Укрзализныця" открыла железнодорожное сообщение по маршруту "Киев - Международный аэропорт Борисполь".



Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на следующий день после его запуска - 1 декабря. Пассажиры, у которых рейсы были запланированы на определенное время, были вынуждены ожидать другой поезд и бежали по сугробам с чемоданами. В официальном Facebook "Укрзализныци" прокомментировали инцидент, объяснив его "непогодой".



4 ноября, экспресс в "Борисполь" сломался второй раз за неделю после запуска.



