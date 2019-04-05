С начала года в Украину не пустили 2,5 тыс. граждан РФ – погранслужба

Более 10 тыс. иностранных граждан не смогли въехать на территорию Украины с начала 2019 года, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.



"С начала 2019 года в Украину не пропустили более 10 тыс. иностранцев, в том числе 2,5 тыс. граждан РФ", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.



Поясняя причины отказа во въезде, О.Слободян указал, что чаще всего основаниями были потенциально незаконная миграция и невозможность подтвердить цель поездки.



"Это и потенциальные незаконные мигранты, которые ехали сюда, чтобы остаться на нелегальных основаниях, а также те, кто не смог подтвердить цель своей поездки", - сказал он.

