Новым президентом Всемирного банка избран замминистра финансов США Мэлпас

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас в пятницу единогласно избран новым президентом Всемирного банка (ВБ). Об этом говорится в распространенном заявлении организации для печати.



"Совет директоров банка сегодня [в пятницу] единогласно избрал Дэвида Мэлпаса президентом ВБ на пятилетний срок, который начинается во вторник, 9 апреля 2019 года", - отмечается в документе.



Новый президент будет возглавлять все организации группы ВБ, включая головную - Международный банк реконструкции и развития. На следующей неделе он примет участие в весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и ВБ.



Мэлпас стал единственным кандидатом на пост главы ВБ, заявили ранее в организации. В банке также подчеркнули, что процесс выдвижения кандидатур на этот пост был "открытым и транспарентным", каждая страна - участница организации могла выступить с соответствующим предложением. Избрание 63-летнего замминистра означает, что неписаная традиция, в соответствии с которой Всемирный банк с момента его основания в 1944 году всегда возглавляли американцы, продолжает оставаться в силе.



Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Мэлпаса на пост главы банка 6 февраля после того, как 1 февраля пост президента организации покинул Джим Ён Ким. Совет директоров ВБ "выразил свою глубокую признательность" Кристалине Георгиевой, которая все это время исполняла обязанности главы ВБ.



Мэлпас занимал должность замминистра финансов с сентября 2017 года. Он известен своими консервативными взглядами. Так, Мэлпас ранее заявлял, что такие международные организации, как ВБ, "стали более назойливыми", а "задача переориентировать их стала насущной и более сложной".



Джим Ён Ким заступил на пост президента Всемирного банка 1 июля 2012 года сроком на пять лет, а в 2016 году совет директоров организации переизбрал его в этой должности. Срок полномочий Джим Ён Кима истекал лишь в 2022 году, он в общей сложности проработал президентом организации более шести лет.



Банк, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, предоставляет долгосрочные кредиты государственным и частным предприятиям разных стран при наличии гарантий их правительств под низкие проценты, а также беспроцентные кредиты и гранты. Средства направляются на проекты в таких областях, как образование, здравоохранение, государственное управление, инфраструктура, развитие финансового и частного секторов, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и управление природными ресурсами. Проекты могут софинансироваться правительствами, другими международными организациями, коммерческими банками, экспортно-кредитными агентствами и частными инвесторами.



