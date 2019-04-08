Зеленский попросил МВД предоставить ему охрану перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Владимир Зеленский обратился в Министерство внутренних дел Украины относительно предоставления ему охраны перед вторым туром выборов. Об этом заявил советник министра внутренних дел Роман Варченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"Что касается взаимодействия со штабами кандидатов, то до первого тура в период агитации мы осуществляли охрану по девяти кандидатам на пост президента Украины. Сейчас за такой охраной обратился штаб кандидата на пост президента Украины Зеленского, который будет в бюллетене в повторном голосовании", - отметил Варченко.



По его словам, Национальная полиция взаимодействует со штабами кандидатов - в пределах каждой области и каждого района.



