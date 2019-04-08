Правительство выделит на развитие фермерства почти 6 миллиардов

В 2019 году правительство страны выделит на развитие фермерства 5,9 миллиардов гривень. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Он отметил, что Украина вошла в топ-5 экспортеров в ЕС и топ-10 мировых экспортеров. Однако украинский АПК еще имеет огромный потенциал для развития, подчеркнул он.



"Я бы очень хотел, чтобы в нашей стране было не десятки тысяч, а сотни тысяч малых и средних фермеров. Для этого наше правительство расширяет поддержку агросектора", — написал премьер.



В частности, в 2019 году правительство выделит 5,9 млрд грн на программы развития фермерства, из которых:



1800 грн получит агропредприятие на содержание каждой коровы.



2500 грн получит небольшой фермер для выращивания каждого теленка.



А также правительство компенсирует:



30% стоимости строительства ферм.



80% стоимости посадочного материала для закладки молодых садов, виноградников и ягодников.



25% стоимости украинской сельхозтехники и оборудования.



30% стоимости объектов по хранению и переработке зерна.



"Вводим эту программу впервые в 2019 году", — подчеркнул Гройсман.



И призвал украинцев покупать украинское, добавив, что "так мы поддержим нашего производителя и сделаем свой вклад в развитие экономики".

