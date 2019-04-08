Полиция открыла 254 производства о нарушениях избирательного процесса

До дня голосования на выборах президента 31 марта правоохранители получили от граждан более 5,2 тысячи обращений о нарушениях во время избирательного процесса, по которым правоохранители открыли 254 уголовных производства. Об этом заявил советник министра внутренних дел Роман Варченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"До дня голосования на выборах президента 31 марта у нас в Украине было зафиксировано 5266 обращений граждан о нарушениях во время избирательной кампании. По этим 5266 обращениям было начато 254 уголовных производства", - отметил Варченко.



По его словам, 31 марта, было зафиксировано 2467 обращений о нарушениях, по результатам рассмотрения в тот же день было начато 60 уголовных производств.



При этом он добавил, что нарушения касались подкупа избирателей, хулиганства во время мероприятий с участием кандидатов, а в день выборов фиксировались нарушения, связанные с фальсификацией избирательной документации, и попытки фотографирования бюллетеней за пределами избирательного участка.



В течение недели - с 1 по 8 апреля - правоохранители зафиксировали 533 обращения граждан о нарушениях на выборах, по которым начаты 42 уголовных производства и составлены 29 админпротоколов.

