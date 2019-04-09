Windows 10 позволила вынимать флешку без "безопасного извлечения"

Компания Microsoft позволила пользователям Windows 10 извлекать флешки, не используя функцию "безопасного извлечения". Информацию об этом журналисты нашли на сайте поддержки компании.



Новое обновление операционной системы включает в себя функцию "быстрого удаления", предотвращающую повреждение жестких дисков и флешек при внезапном извлечении устройств.



Работает данная функция по умолчанию на всех компьютерах, которые получили данное обновление.



Подобная функция также существовала в Windows 7, однако Microsoft продолжала предупреждать о необходимости использовать функцию "безопасного извлечения".

