Страдающий Гройсман

Трудные времена настали для выдающегося винницкого менеджера Гройсмана. Нечто подобное происходило во время смены директора рынка в Виннице, которого заменили за невинные шалости с наличностью. Тогда подающий надежды Володя понял: вовремя предать – это не предать, а предвидеть. Менее чем за две недели до второго тура премьер серьезно задумался над своей заключительной комбинацией. Сегодня все бегут. Главное, точно рассчитать момент. Иначе можно не успеть. Либо, наоборот, все испортить.



Лидер львовской «Самопомочи» Садовой уже попрощался с депутатами, которые собираются слинять в «другие политические силы». Красивый, европейский подход. Они еще даже заявления не успели написать, а «маленький Иисус» уже нашептал Андрею: «пусть идут с миром». Ничуть не сомневаюсь, что именно так и будет. Депутат Куприй уже создал «межфракционное объединение «За будущего президента Зеленского». И теперь у каждого народного избранника есть шанс продемонстрировать свою истинную ориентацию. Ведь раньше они почему в коалиции парились? Потому что друзья Порошенко перекрывали им кислород, запугивали, заставляли голосовать за проекты, которые не отвечали высоким моральным представлениям истинных строителей европейского социума. Однако теперь у многих пелена спала с глаз. Они, с…ка, потянулись в лоно новой мощной политической силы современности. Еще раз повторю: абсолютно нормальный процесс. Типичное проявление украинской традиции переобувания в красивом прыжке.



Гройсман, по идее, должен стать апофеозом этого пируэта. Будущего на посту премьера у него нет. Ничего личного, просто констатация факта.



Однако Володя хоть что-то для нас, сирых и убогих европейцев, делает. Хочет остаться в памяти добрым и отзывчивым руководителем, покрывшим всю страну сетью первоклассных автобанов. Пусть их и нет, однако люди рады верить в сказку. Недаром появились бигборды с загадочной надписью – «Украина – это не просто место на карте»



После 21 апреля Гройсман превращается в номинальную фигуру. Практически в тыкву. Ему начинают смеяться в лицо, попрекать отсутствием высшего образования и грозить уголовными делами. Можно, конечно, затихариться. Поиграть на противоречиях старого парламента и нового президента

Умный рубщик мяса это понял уже давно и потратил колоссальные усилия, чтобы как-то дистанцироваться от ставшего жутко токсичным лидера. К примеру, на самовыдвижение Петра Алексеевича в павильоне его пришлось загонять чуть ли не силой. Все норовил выкрутиться. Однако пришлось. И его речь в поддержку выдвижения главкома никого не убедила. Буквально за каждой строкой выступления читалось: «ребята, меня силой сюда привели, я не такой». Уже непосредственно после первого тура премьер попытался облегчить участь народа, который стонет под гнетом ужасных коммунальных тарифов. Он пошел на серьезный конфликт с «Нафтогазом», обязав эту зажравшуюся компанию снизить драконовские цены на газ на 17 копеек. Да, не много. Однако Володя хоть что-то для нас, сирых и убогих европейцев, делает. Хочет остаться в памяти добрым и отзывчивым руководителем, покрывшим всю страну сетью первоклассных автобанов. Пусть их и нет, однако люди рады верить в сказку. Недаром появились бигборды с загадочной надписью – «Украина – это не просто место на карте». И подпись: #урядгройсмана. Что имеется в виду? То, что Украина – это, прежде всего, мудрый руководитель Гройсман. Он не пустое место, а очень даже эффективный менеджер.Поэтому надо резко соскакивать с кресла, поскольку пошел вал дерьма перед вторым туром. Володя сидит тихо, однако может накрыть. Буквально завтра должно состояться традиционное заседание Кабмина. И сразу же потянуло свежим предвыборным дерьмом. Одесский губернатор бузит. Отказывается увольняться по указу президента Порошенко. Требует справедливости, с...ка. А страдает мудрый Гройсман. Он должен оформить желание президента уволить бунтующего губернатора. Это сфера так называемых совместных полномочий президента и премьера. Один подает, другой увольняет. Причем главком может по своей инициативе отстранить. Когда есть понимание между премьером и президентом, то все происходит автоматически. Кто же попрет против воли Банковой? Но когда человек мучительно размышляет о своем будущем, возникают нюансы. И именно такой нюанс возник буквально вчера.Если Гройсман безропотно проштампует «одобрямс», то он окажется в уютном «Титанике». Он уже там, но есть шанс добежать до индивидуального спасательного средства. И ведь не в одном губернаторе Одессы дело. Там целый пакет увольнений, который должен поддержать бедный Гройсман. Зачем ему все это?Люди звонят. Намекают, что надо как-то двигаться в правильном направлении. И сейчас самое время, поскольку дальше будет лишь хуже. Гройсман это понимает. Он прекрасно знает, куда делся Филатов. Который замглавы АП. В отпуск ушел. Ага. Время бежит быстро. Бросить все, нажитое непосильным трудом, и гордо уйти в прекрасное будущее, где Украина – это не просто место на карте? Или же посидеть до неминуемого конца, насыщаясь негативом по самую макушку? После 21 апреля Гройсман превращается в номинальную фигуру. Практически в тыкву. Ему начинают смеяться в лицо, попрекать отсутствием высшего образования и грозить уголовными делами. Можно, конечно, затихариться. Поиграть на противоречиях старого парламента и нового президента. Пропетлять между капельками дерьма, которое льется непрерывным потоком. Но! Спокойно посидеть ему не дают. Каждый день звонят из штаба и предлагают отдаться гаранту. То прийти поддержать на эфир, то сделать заявление, то съездить в поездку в регион. Сейчас даже сотые доли процента важны для кампании. Гройсман упирается, однако чувствует: силы на исходе. Чем дольше он сидит в Кабмине, тем сложнее вписаться в новую архитектуру парламентских выборов. Проблема выбора крупными буквами написана на его интеллектуальном лице. Не знаю, сколько еще продлятся эти адовы муки. Но Володя явно склоняется к какому-то определенному решению. И произойти это может уже очень скоро.