В Винницкой области ударом качели убило ребенка

В Бершади Винницкой области на детской площадки ударом качели убило девятилетнюю девочку, сообщает местное издание 33 канал.



Так, 8 апреля девочка была доставлена в реанимационное отделение Бершадской больницы без сознания, с открытой черепно-мозговой травмой головы. Во время оказания медицинской помощи ребенок умер.



Травмы, несовместимые с жизнью, она получила на детской площадке. Качаясь, девочка упала, а когда поднималась, качелями ударило ее по голове. Во время трагедии мать еще с одним ребенком находились рядом. Немедленно девочке была оказана медицинская помощь, но врачам спасти ее не удалось. Во время операции ребенок умер.



Полицией начато уголовное производство по статье убийство с пометкой "несчастный случай".

