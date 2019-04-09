Омелян торопит депутатов принять два законопроекта по электрокарам

Министр инфраструктуры Владимир Омелян призывает ВР после рассмотрения "языкового" законаа принять два законопроекта законов о содействии производству электрокаров в Украине. Об этом он сказал во время пресс-конфернции в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.



"Ключевым вопросом сейчас является голосование двух законопроектов, которые мы совместно разработали с общественными активистами, парламентариями, отечественными и зарубежными экспертами... Этих законов крайне не хватает для того, чтобы привлечь иностранных инвесторов в производство комплектующих, производство литиевых батарей", - сказал Омелян.



Он добавил, что для строительства завода по производству литиевых батарей необходимы 1,5-2 миллиарда долларов инвестиций в экономику. Эти средства нужны, чтобы создать замкнутый цикл - от добычи лития, его обогащения и производства готовых батарей.



"Без законов - дело не сдвинется с места. Я рад, что мы имеем взаимопонимание, что после рассмотрения закона о языке в парламенте мы переходим к законопроектам об электрокарах. Я бы очень просил все фракции наконец проголосовать эти два законопроекта. Мы имеем уникальный шанс догнать в четвертой индустриальной промышленной революции страны Запада... Мы имеем шанс вскочить в электрический поезд и домчать до качественного производства с высокооплачиваемыми рабочими местами", - сказал Омелян.



Министр отметил, что покупать электрокары выгодно, поскольку экономия ежегодно будет составлять минимум 50-60 тысяч гривень.



Он отметил, что ограничением для развития рынка электрокаров в Украине ныне является возможность подзарядки - "украинцы психологически боятся выехать в путешествие за город на 50-100 километров, потому что они понимают, что дальше может сесть батарея и будут переживать, что делать дальше".



Министр отметил, что для того чтобы решить эту проблему, в Украине развиваются зарядные станции для электрокаров.



Как известно, в марте 2018 года в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта №8159 и 8160 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, которые предусматривают на 10 лет освобождение от налогообложения и ввозной пошлины комплектующих и кузовов для производства электромобилей (легковых и грузовых) и электробусов в Украине, от уплаты пенсионного сбора покупателей электрокаров, и на 15 лет - от налога на прибыль добытчиков лития, производителей аккумуляторов и электромобилей.



Как сообщал Укринформ, Верховная Рада во вторник, 9 апреля, продолжит рассмотрение законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По состоянию на 12:00 депутатами уже рассмотрены 1294 поправки, что составляет 62%.

