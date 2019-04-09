Украинский футболист рассказал об отказе раздвигать ноги перед московским клубом

Футболист львовских «Карпат» Артем Федецкий отказался от перехода в один из российских клубов. Об этом защитник рассказал в интервью YouTube-каналу «Трендец».



«У меня был вариант уехать в чемпионат России. С финансовой точки зрения — очень хороший. Но не все считается в деньгах. Это была одна из московских команд, предложили два миллиона евро. Думали, что как только мне озвучат сумму, то я раздвину ножки и рвану. Нет, ребята, не на того нарвались», — заявил Федецкий.



Кроме того Федецкий раскритиковал бывшего партнера по сборной Ярослава Ракицкого, принявшего предложение петербургского «Зенита» и продолжившего карьеру в Российской премьер-лиге. «В нынешних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Я бы так никогда не поступил», — отметил он.



33-летний Федецкий выступал за несколько украинских клубов, а с 2016 по 2017 год защищал цвета немецкого «Дармштадта 98». В активе защитника более 50 матчей за сборную Украины.

