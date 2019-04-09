Сколько стоит преЗЕдент?

Стыдливая сдача анализа крови актеру-массажисту в клинике сторонника и друга породила сомнения в искренности желания Владимира Зеленского информировать соотечественников о своих отношениях с алкоголем или другими вредными веществами.



Неделей ранее опубликованная народным депутатом Арьевым информация о выводе на счета Зеленского и его компаньонов $41 млн из Приватбанка заставила усомниться и в правдивости заявлений кандидата в президенты об отсутствии совместного бизнеса с Игорем Коломойским.



Сейчас близкие связи с токсичным олигархом – единственный серьезный информационный риск для победителя первого тура выборов. Дело в том, что Игорь Коломойский, который уже давно сидит в Израиле, никогда не скрывал стремления вернуться в Украину и восстановить утраченные бизнес-позиции. Если учесть, что только за последнее десятилетие он, по оценкам экспертов, вывел из страны около $17 миллиардов, некоторых избирателей Зеленского может напугать скорое возвращение олигарха. Одно дело голосовать за новое симпатичное лицо в политике, не отягощенное коррупционными скандалами, совсем другое – видеть за спиной этого лица крупнейшего рейдера Украины.

Итак, чем рискует Украина, если Коломойский вернется?

Пункт первый – продолжение обычной для Коломойского практики нерыночного обогащения. Эксперты утверждают, что за последние десять лет Игорь Коломойский выводил из страны в среднем $1,7 миллиардов в год. Это в девять раз больше, чем страна в год тратит на развитие культуры и в два раза больше, чем на инвестиции в добычу углеводородов и достижение энергонезависимости. Сюда входят как откровенно мошеннические схемы вроде вывода денег из государственной «Укрнафты» по фиктивным контрактам, так и столь же незаконное уклонение от налогообложения с помощью экспорта через оффшорные компании. Даже если при лояльном президенте Коломойский не увеличит масштабы злоупотреблений (во что совсем не верится), то … 1,7х5 лет президентства = $8,5 миллиарда.Пункт второй – раздел «Укрнафты» на совершенно невыгодных для государства условиях. Располагая только 42% акций компании, Коломойский предложил и пролоббировал в «Нафтогазе» такой вариант раздела, при котором он получит весь нефтяной бизнес компании, то есть, практически всю нефтедобычу Украины плюс разветвленную сеть заправок. Учитывая долю нефти в финансовом потоке компании, можно сделать вывод, что миноритарный акционер при разделе претендует на 75% бизнеса. Государству, которое владеет 51% акций, Коломойский предлагает оставшиеся 25% бизнеса. Но и это еще не все. Разделить компанию, имеющую солидный налоговый долг, невозможно, фискалы будут решительно против. А долг «Укрнафты» перед бюджетом с учетом штрафов и пени составляет около 30 млрд грн. И возник он как раз в 2015 году, когда контролируемый олигархом менеджмент вывел из компании с помощью мошеннических схем около 15 миллиардов гривен. Так вот, согласно предложенной Коломойским схеме долг компании должен погасить только один из акционеров, а именно, государственный «Нафтогаз», выкупив, помимо прочего, весь объем добычи газа компании на четыре года вперед. Напомним, при разделе компании добыча газа должна достаться «Нафтогазу», который, получается, ближайшие четыре года будет добывать газ, за который сам же уже заплатил. Запутанная и веселая схема, чувствуется почерк большого мастера. Пока реализация этой схемы заблокирована Кабинетом министров, но при лояльном президенте…. Потери государства в этом случае составят около 30 млрд грн фактически прощенного налогового долга компании плюс около 3 млрд грн от несправедливого раздела (рыночная капитализация «Укрнафты» на данный момент составляет около 10,1 млрд грн) плюс 16,5 млрд грн недополученных средств за пять президентских лет из-за раздела 25/75 в пользу миноритарного акционера. Итого – около 49,5 млрд грн или $1,83 млрд по текущему курсу.Пункт третий – суды против государства Украина. Миноритарные акционеры «Укрнафты», возглавляемые Игорем Коломойским, судятся против государства Украина в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Разбирательство было инициировано в 2015 году кипрскими компаниями из орбиты "Привата" Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited. Среди претензий миноритариев– компенсация за приобретение газа компании «Нафтогазом» по заниженной цене, установленной Кабмином, а также – требование восстановить действие акционерного соглашения, подписанного еще премьером Юлией Тимошенко, согласно которому представители «Привата» могли единолично назначать менеджмент компании (как известно, этот пункт соглашения был отменен Лондонским судом). Сумма иска составляет $5,439 млрд. Понятно, что шансы кипрских офшорок Коломойского отсудить такую сумму близки к нулю. Для этого Стокгольмскому арбитражу пришлось бы отменять решение Лондонского. Но если благоволящий олигарху глава государства посоветует министру юстиции не слишком «упираться» в этом процессе? И если сам министр юстиции будет назначен по квоте одной из партий, которые Коломойский финансирует или планирует провести в парламент уже этой осенью? Тогда, конечно, возможно все. В том числе, и «кооператив», при котором государство признает большую часть требований олигарха и заплатит ему миллиарды долларов за вымышленный ущерб.Есть и суды в обратную сторону. Например, иски Национального банка Украины лично против Коломойского на общую сумму около 16 млрд грн. НБУ требует выполнения Коломойским его обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам за погашение Приватбанком кредитов рефинансирования. Здесь, как мы понимаем, тоже возможен полный разворот при наличии лояльного президента. Только в двух названных процессах государство Украина рискует потерять и недополучить более 6 миллиардов долларов. А сколько новых процессов можно инициировать и провести за пять лет?Пункт четвертый – возвращение Привата. Коломойский неоднократно заявлял, что Приватбанк у него отняли незаконно и что он приложит все усилия для возвращения финучреждения в свою собственность. Олигарх при этом предпочитает не упоминать, что Приватбанк был национализирован в совершенно обескровленном состоянии и что большая часть денег вкладчиков была выведена на зарубежные структуры. Чтобы восстановить способность банка к нормальной работе НБУ пришлось влить в него 155 миллиардов гривен. Но кто об этом вспомнит, если какой-нибудь районный суд постановит вернуть банк акционерам, а президент и контролирующие органы скромно промолчат? Потери государства в этом случае составят как минимум те самые 155 млрд грн или $5,74 млрд по текущему курсу. Уже сегодня, до второго тура выборов, олигарх требует вернуть ему $2 млрд «капитала, который там лежал. Пусть вернут, и нет вопросов». Остается только добавить, что аппетит приходит во время еды.Пунктов может быть намного больше, приведены только те риски, которые лежат на поверхности и информация о которых есть в открытом доступе. Общая сумма приведенных рисков – 22 миллиарда долларов или почти 600 миллиардов гривен за ближайшие пять лет. На здравоохранение за этот период страна потратит меньше. Но о такой сумме можно было бы говорить, если б мы имели дело с пусть и жадным, но недалеким и неизобретательным человеком. В Украину же вернется гений бизнес-афер, игрок, умеющий повышать ставки. И это будет весьма поиздержавшийся и очень злой гений. Он, несомненно, отыщет и другие возможности для заработка. Неясно только, вытянут ли Украина и украинцы новый налог размером в сотни миллиардов гривен.Активность олигарха в выкачивании денег из Украины может подстегнуть расследование, которое ведет против него ФБР по подозрению в отмывании денег. Такое расследование может означать угрозу для многомиллиардных зарубежных активов Коломойского, созданных за счет ограбления Украины. Нетрудно предположить, где он попытается компенсировать потери, имея лояльного президента и солидные позиции в парламенте.