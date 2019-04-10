Актеры «Игры престолов» перечислили самые шокирующие сцены

Актеры «Игры престолов» рассказали, какие сцены из сериала шокировали их больше всего, а также назвали своих любимых партнеров на съемочной площадке. Об этом сообщает портал IndieWire.



Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, отметила, что самым неожиданным сюжетным поворотом для нее стала смерть Неда Старка в первом сезоне. «С тех пор я перестала доверять шоу по поводу того, убьют ли там моего любимого персонажа или нет», — добавила актриса.



Сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон счел самым шокирующим эпизодом смерть его персонажа. По словам Айзека Хемпстеда-Райта (Бран Старк), наиболее удивительной и эмоциональной стала сцена, из которой становится ясно происхождение имени великана Ходора.



Рори МакКанн, исполнивший роль Сандора Клигана по прозвищу Пес, заявил, что его поразила серия «Красная свадьба». «Я большой парень, большой крутой парень, но знаете что? Я заплакал. Это был абсолютный шок», — признался он.



В ходе обсуждения любимых партнеров по сериалу Кит Харингтон назвал свою жену Роуз Лесли. Хемпстед-Райт выбрал Джона Брэдли (Сэм Тарли), Лина Хиди (Серсея Ланнистер) — Марка Эдди (Роберт Баратеон), Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) — Иэна Глена (Джорах Мормонт), Джон Брэдли — Кита Харингтона, Софи Тернер — Лину Хиди, а Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) посчитал наиболее комфортной работу с Чарльзом Дэнсом (Тайвин Ланнистер).



5 марта в сети появился трейлер последнего сезона «Игры престолов». Премьера первого эпизода заключительной части эпопеи состоится 14 апреля.





