Гений

Сначала я не понял всю гениальность замысла новых бордов главкома с Путиным. Долго размышлял, советовался с побратимами, мысленно перебирал спектр действий различного рода веществ, известных мне по армейским и студенческим временам. Точно знаю, что это не план. От него совсем не так штырит. Помню, пошли мы в наряд на хоздвор. То есть в свинарник. Обнаружили там куст конопли и здоровенного хряка-производителя по кличке «Зампотылу». У него (хряка) было потрясающее, практически портретное сходство с замом по тыловому обеспечению. Одно лицо.



И здоровенные шары. Как два футбольных мяча в одном футляре. Видимо, под воздействием конопли Сыронька (сослуживец) возжелал пробить одиннадцатиметровый по хряку. Пробил. Звук был такой… Трудно подобрать подходящее сравнение. Короче, удар удался. «Зампотылу» на несколько секунд замер. Казалось, что ничего не происходит. А потом он буквально взлетел, с огромным запасом преодолев ограждение своего загончика. Практически старт ракеты «Сатана». Только без дыма и огня. А так да, один в один. Черное тело стремительно исчезло во тьме на гиперзвуке. Звук появился позже. Именно так, на мой взгляд, матерятся уязвленные до глубины души свиньи. Поэтому однозначно утверждаю: не конопля. Тут гораздо более сильные и эффективные вещества, поскольку получилось реально гениально.



Ведь в чем весь цимес? Нашему главкому противостоит не какой-то там клоун, Зе-бил или наркоман. Для Петра Алексеевича Зеленский является слишком мелким соперником, трусливо бегающим от баночки для анализов. Вчера триста отчаянных и стойких порохоботов заблокировали тайный схрон Зеленского. Именно там он вынашивает планы сдать Украину Путину при первой же возможности. Плакал от радости, смотрел стрим и буквально давился попкорном. Блогеры, ю-тюберы, какие-то бабки требовали крови Зе, его мочи, кала, обрезков ногтей и волос. Сложилось обманчивое впечатление, что кое-кто хотел и образцов спермы. Не, бабки реально портили всю картину. Они ныли про какие-то пенсии, явно не понимая текущего мэйнстрима и современных трендов. Мощно и креативно получилось. На этом фоне особенно рельефно проявилось все богатство замысла «Порошенко против Путина». Так бы пришлось делать борды «Алко против Нарко». Или хорошие анализы против плохих. Разве с помощью подобного подхода можно победить реваншистов, которые, с...ка, рвутся к власти? В сети «порохоботы» активно постят фотку Портнова, который обещает реванш. Да и сам Портнов ее постит, усиливая панику. Говорит, приду и всех «отфильтрую». Поднимает голову гидра контрреволюции. Идеалы майдана оказываются в большой опасности. Поэтому вопрос надо ставить ребром: или Путин, или Порошенко. Делайте свой выбор. Понятное дело, никто не станет спрашивать разрешения у «Темнейшего» на использование его образа. Наоборот, это Кремль должен доплатить за популяризацию Владимира Владимировича на Украине.



В сети «порохоботы» активно постят фотку Портнова, который обещает реванш. Да и сам Портнов ее постит, усиливая панику. Говорит, приду и всех «отфильтрую». Поднимает голову гидра контрреволюции. Идеалы майдана оказываются в большой опасности. Поэтому вопрос надо ставить ребром: или Путин, или Порошенко. Делайте свой выбор.

Те, кто голосовали за Тимошенко, Гриценко, Бойко, того же комика, – агенты Кремля. Кто в этом сомневается? Только агенты Кремля. Им и предоставили последнюю возможность исправиться. Понять, как глубоко они застряли в лабиринтах путинской пропаганды. Зеленский – это просто пыль на теле нации. Наш главный враг – империализм в лице сами понимаете кого. И теперь я понял, почему Петр Алексеевич решил дебатировать в одиночестве на стадионе 14 апреля. Зеленский же трусливо перенес дату на 19-е число. Скрывает, подонок, свое истинное лицо. Оскал империализма прячет за улыбочкой. Нас всех ждет неожиданный сюрприз. Знаете, кто будет оппонировать главкому? Не комик же. Путин. Главное, чтобы сам Владимир Владимирович не приехал, поскольку это плохо пахнет. Скорее всего, будет телемост, в ходе которого наш лидер размажет Путина по стенкам. Возможно, наймут актера, очень похожего на кремлевского главаря. В «Камеди клубе» есть подходящий персонаж. Короче, зрелище будет незабываемое. Яркое, эпичное, с огоньком. В хорошем смысле этого слова.Еще раз повторю – гениальный замысел. «Путин сдает анализы офицерам VADA». Кстати, представительная делегация антидопинговой организации уже прибыла в Киев по приглашению брата Кличко. Того, который Владимир. Я всегда голосовал за Виталия. В том числе и во время первого тура. Вот нравится он мне своей парадоксальностью. Человек явно опережает свое время. Того же Ван Гога все в свое время считали придурком и шизофреником. Малюет какие-то колхозные семечки, ухо себе отрезал по обкурке. А теперь поди ж ты… Чисто гений. Как и авторы борда «Путин против Порошенко». Вне всякого сомнения, в моче Владимировича найдут мельдоний. Поэтому даже если он выиграет второй тур, то не сможет вступить в должность. Это ответ на вопрос тех моих побратимов, которые трусливо спрашивают: а если Путин выиграет у Порошенко, то он станет президентом Украины? Я просто смеюсь им в лицо. Подхожу и смеюсь. Все пугаются. Ну что за бред вы несете? Особенно после того, как в «Телеграмм-канале» нашего несменяемого президента стартовала мощная акция «Приведи на выборы трех друзей». Все, тиран обречен. Когда выборы совершаются на троих, конец абсолютно прогнозируем.