Кабмин отправил в отставку двух губернаторов

Правительство Украины на заседании в среду, 10 апреля, одобрило проект указа президента Петра Порошенко об увольнении Максима Степанова с должности губернатора Одесской области, сообщает Интерфакс-Украина. "Кабмин одобрил увольнение", - сказал пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук после заседания.



Кроме того, он отметил, что правительство также одобрило увольнение главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева согласно заявлению об отставке по собственному желанию.



"Согласовали его заявление по собственному желанию", - добавил Рябчук.



Напомним, на прошлой неделе Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.



Два дня тому президент Порошенко издал указ об отстранении Степанова и назначении на его пост Сергея Паращенко, который является членом президентской партии. Позже в тот же день Порошенко пообещал, что больше не будет назначать бизнес-партнеров и близких людей на ключевые должности.

