За месяц нашли 780 пропавших детей

Во время профилактических мероприятий под условным названием "Розыск", которые продолжались на территории всего государства с 18 февраля до 17 марта, установлено местонахождение 3694 человек, пропавших без вести, в том числе - 780 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции Украины.



"Вместе полицейскими установлено местонахождение 3694 человек, пропавших без вести, в том числе - детей. За время профилактического мероприятий "Розыск" к месту жительства возвращено 780 детей", - говорится в сообщении.



Кроме того, оперативники подразделений уголовного розыска установили и задержали злоумышленников, разыскиваемых длительное время. Так, в Киевской области задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления, который находился в розыске 19 лет.



Также было раскрыто по задержано на территории государства 9 иностранцев, которые скрывались от правоохранительных органов иностранных государств.



"В Харьковской области сотрудники уголовного розыска и спецназовцы задержали мужчину, который находился в международном розыске за совершение убийства 5 человек", - добавили в полиции.



Отмечается, в результате проведения операции "Розыск" полицейские установили местонахождение 2204 правонарушителей. 942 человека были задержаны в установленном законом порядке.

