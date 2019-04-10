Коломойский контролирует Зеленского с помощью финансового компромата

Контролировать Владимира Зеленского в случае его избрания президентом олигарх Игорь Коломойский будет, шантажируя его информацией о сокрытии налогов с крупной суммы.

Об этом пишут журналисты проекта расследований «Страсти».

Авторы предполагают, что в случае победы Зеленского в президентских выборах Игорь Коломойский попытается вернуть свои активы и влияние на политику и экономику страны, а также – добиться списания своих долгов перед государством, которые исчисляются миллиардами долларов.

В статье перечисляются компании, контролируемые Коломойским, которые имеют миллиардные долги перед государством. В частности, компания «Укрнафта», которая после того, как Коломойскому удалось вывести на свои фирмы-прокладки 6,6 млрд грн, имеет 32-миллиардную задолженность перед бюджетом.

Также упоминаются обанкроченные компании Коломойского, которые управляли в 2013-2016 годах его заправками под брендами "Авиас", ANP, "Мавекс". Их суммарный долг по уплате налогов перед государственным и местными бюджетами – 1,113 млрд грн. Долг «Полтаванефтегаз» в прошлом году составлял 1,8 млрд грн, а долг «Днепразота» Коломойского, который он дотировал за счет «Укрнафты» – 1 млрд грн.

Еще одна компания, у которой есть миллиардная задолженность перед «Украэрорухом» и «Госавиаслужбой» - авиакомпания МАУ, принадлежащая Коломойскому. Также, утверждается в публикации, олигарх будет добиваться взаимозачета по иску НБУ в швейцарский суд на взыскание задолженности на сумму 6,64 млрд гривен. Эту сумму НБУ выделил Приватбанку в качестве рефинансирования в 2016 году под личное поручительство Коломойского, однако деньги так и не были возвращены.

Авторы утверждают, что добиться списания долгов и дальнейшего получения сверхприбыли Игорь Коломойский сможет в случае избрания президентом Владимира Зеленского, ведь он имеет на него финансовые рычаги влияния.

«В 2012 году по условиям базовой сделки 6 миллионов долларов получил офшор Green Family Ltd, который владеет ООО «Квартал 95». Как свидетельствуют обнародованные 1 марта депутатом Арьевым документы, в 2012-2016 годах на два белизских офшора Зеленского (Aldorante Limited и Film Heritage Inc) из Приватбанка через длинную цепочку компаний Коломойского поступил 41 млн долларов. Конечно же, никаких налогов в украинский бюджет с продукта, созданного в Украине, с этого 41 млн долларов или 1,107 миллиарда гривен, Зеленский не платил», - говорится в публикации.

Как утверждает автор, возможное расследование происхождения средств, на которые Зеленский, в частности, построил виллу в Италии, является своеобразным «предохранителем» Коломойского на случай, если Зеленский откажется выполнять распоряжения олигарха.

«Сейчас мы впервые можем получить ситуацию, в которой президент будет контролироваться полностью и безоговорочно. Хотя бы благодаря компромату в виде его черной бухгалтерии, который есть в распоряжении у Коломойского», - резюмируют «Страсти».

Как выяснили журналисты «Слідство. Інфо», в 2017-м через итальянскую фирму San Tommaso S.R.L., задекларированную Зеленским, был приобретен 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми за 3,8 млн евро. В налоговую декларацию итальянскую недвижимость Зеленский не внес.