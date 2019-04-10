Россия пригрозили Киеву военным конфликтом на Азове

В России Совет Федерации в среду, 10 апреля, принял заявление, в котором говорится, что нарушение украинской стороной правил прохода судов через Керченский пролив может обернуться военным конфликтом. При этом отмечается, что в конфликт может быть вовлечен НАТО.



"Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечен и НАТО", - подчеркнули в Совфеде.



В заявлении говорится, что прохождение судов в Керченском проливе - не вопрос соотношения сил в регионе, а проблема соблюдения Киевом процедур.



Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения.



Все захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

