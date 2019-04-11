Березу возмутили слова о российском Крыме в ПАСЕ

Украинский депутат Борислав Береза, выступая в ходе сессии ПАСЕ, назвал непозволительным прозвучавшие там высказывания о принадлежности Крыма России.



Ранее сообщалось, что сербский депутат Александр Шешель в ходе выступления в ПАСЕ призвал Совет Европы уважать территориальную целостность России: он напомнил, что в состав РФ входят Крым и Севастополь.



"Я не увидел никакой реакции со стороны Парламентской ассамблеи, уже спокойно воспринимают это. Меня удивило и возмутило", - сказал по-русски в ходе дискуссии по докладу Береза, комментируя "непозволительные", по его мнению, высказывания Шешеля.



Во вторник в ПАСЕ обсуждается доклад Тини Кокса по роли и миссии ПАСЕ в будущем. Сначала депутаты обсудят проект доклада, затем поправки к проекту резолюции к нему, а после проголосуют за итоговую версию резолюции с поправками.

