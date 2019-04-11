Штаб Зеленского предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко по телемосту в прямом эфире.



"Мы идем на встречу. И если действительно все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не создалось впечатления, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост", - сказал председатель штаба В.Зеленского Иван Баканов в четверг в эфире телеканала "Прямой".



"Если Петр Порошенко будет у студии на "Общественном", а мы будем на НСК "Олимпийский", пожалуйста, можно совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире", - сказал И.Баканов.

