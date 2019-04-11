НАПК проверяет более 730 деклараций на конфликт интересов

Национальное агентство по предупреждению коррупции осуществляет 739 полных проверок деклараций чиновников на наличие конфликта интересов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.



"Национальным агентством осуществляется 739 полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, на наличие конфликта интересов", - сообщили в НАПК.



Также указано, что НАПК обработано 219 заявлений и жалоб относительно возможного нарушения законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и предоставлено 114 разъяснений о наличии/отсутствии конфликта интересов и порядка действий по его урегулированию.



Кроме того, в НАПК продолжается 113 мероприятий по мониторингу и контролю за выполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненных к ним лиц, из них: 25 - по собственной инициативе, 88 - по сообщениям о правонарушениях.

