Трамп критикует ЕС за жесткое отношение к Британии

Президент США Дональд Трамп считает подход ЕС к Британии в вопросе Brexit слишком жестким.



Об этом сообщает "Европейская правда".



"Жаль, что Европейский Союз является таким жестким в отношении Соединенного Королевства и Brexit. ЕС также является грубым торговым партнером Соединенных Штатов, и это изменится" - написал Трамп в Twitter.



Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

