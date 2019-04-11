Суд обязал Насирова выплатить компенсацию врачу

Бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров проиграл суд против врача Максима Соколова и теперь обязан выплатить ему компенсацию. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции на своей странице в Twitter в четверг, 11 апреля.



Отмечается, что Насиров просил суд признать обследования и показания в суде Соколова по его делу незаконными, а также взыскать с врача миллион гривен за моральный ущерб и еще миллион гривен – с медучреждения.



Сообщается, что Насирову отказали в удовлетворении иска.



"Сам Насиров обязан заплатить врачу Соколову 13 тысяч гривен компенсации", – говорится в сообщении.



После суда Соколов заявил, что это едва ли не единственный случай, когда суд и общественность встали на защиту медработника.



В свою очередь Насиров считает, что его адвокаты собрали достаточно доказательств, чтобы утверждать, что против него действовали по умышленным сговору. Он заверил, что будет подавать новый иск.



Напомним, в марте суд уменьшил залог Роману Насирову со 100 млн гривен до 36 млн гривен. При этом судья продлил ему действие мер пресечения.



Как известно, Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Кабинет министров освободил его от должности 31 января 2018.

