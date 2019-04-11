В Британии задержали основателя WikiLeaks Ассанжа

Полиция Лондона в четверг, 11 апреля, арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который многие годы жил в посольстве Эквадора. "47-летний Джулиан Ассандж сегодня, в четверг, 11 апреля, был арестован сотрудниками Столичной полиции Лондона в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде", - сообщили в полиции.



Полиция заявляет, что власти Эквадора отозвали у Ассанжа право на убежище, благодаря которому он семь лет находился на территории посольства этой страны.

Организация Wikileaks назвала отказ в предоставлении убежища Ассанжу нарушением международного права со стороны Эквадора.



"Эквадор незаконно прекратил [предоставление] политического убежища Ассанжа в нарушение международного права. Он был арестован британской полицией внутри эквадорского посольства несколько минут назад", - говорится в заявлении организации в Twitter.

