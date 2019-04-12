Медведчук обвинил Порошенко в срыве обмена "всех на всех" в Донбассе

Второй этап обмена пленными в Донбассе по формуле "всех установленных на всех установленных", планировавшийся в 2018 году, был сорван действующим президентом Украины Петром Порошенко, заявил в четверг глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.



Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.



"На уступки пошла Россия, на уступки пошел Донецк и Луганск, и мы смогли освободить более 300 человек 27 декабря 2017 года. При этом была достигнута договоренность, что это будет первый этап обмена, а второй этап обмена, который должен будет произойти в течение одного-двух месяцев - это всех установленных на всех установленных. К сожалению, после этого в январе, феврале, марте (2018 года - ред.) киевская власть в лице Порошенко категорически отказалась проводить второй этап обмена всех установленных на всех установленных", - заявил в четверг Медведчук в эфире телеканала "112 Украина".



По его словам, Киев запрашивает для обмена 62 человек, которые содержатся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. ДНР и ЛНР просят властей Украины вернуть 185 пленных.



"Так вот, этот обмен всех установленных на всех установленных можно провести за три-пять дней, если будет согласие президента Украины", - отметил Медведчук.

Ранее Порошенко поручил Службе безопасности Украины рассмотреть целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению пленных в Донбассе.

