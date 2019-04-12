Жилые комплексы в Ирпене и Буче - комфортные места для жизни

Киев растет быстрее, чем пригороды успевают понять, что они уже являются частью города - пусть даже не юридически, но фактически точно. Новострои в них растут так активно, что грибам после дождя такое и не снилось, причем застройщик обычно нацеливается не на один какой-то дом, а на целый комплекс, потому что знает, что все квартиры будут раскуплены если не на стадии котлована, то после сдачи проекта точно. И при этом каждый старается выделиться. Например, известный киевлянам, которые собираются переехать поближе к природе, а также тем, кто хочет работать в столице, но не жить там, застройщик Linevich Group переносит во Францию. Его новые ЖК в Ирпене и в Буче напоминают о Париже не только своей архитектурой, но и европейским комфортом. Все дворы в жилых комплексах залиты солнечным светом - и это не чудо, а продуманное решение в виде разновысотной застройки. Благодаря такому решению людям, которые живут в своих "парижских" квартирах максимально комфортно и уютно. При таком обилии солнечного света сложно пребывать в плохом настроении, так что хорошее практически гарантируется.



Но уникален этот проект еще и тем, что с учетом всех безусловных его плюсов покупателям предлагается самая доступная цена за квадратный метр. При этом люди, которые приобретают квартиры от Linevich Group, могут убедиться в том, что этот застройщик работает честно - за более чем десять лет на рынке отзывов о его работе накопилось немало. Покупатель может быть уверено, что покупает не кота в мешке, а жилье мечты!







Кроме собственно соблюдения всех строительных и законодательных норм, которые позволяют предлагать людям лучшие квартиры в Буче и Ирпене, застройщик также максимально упростил схему подбора и приобретения жилья, в том числе в кредит. Специалисты отдела продаж всегда нацелены на то, чтобы угодить клиенту, и готовы пойти ему навстречу.



И, наконец, одна из самых приятных вещей - это то, что в новой квартире есть все, что необходимо для жизни, так что заселиться в нее можно будет в самые короткие сроки. Это очень удобно для тех, кто не имеет возможности слишком долго ждать и уже готов сделать ремонт и жить.



Почему люди выбирают для жизни Ирпень и Бучу? С одой стороны, жилье там стоит доступнее, чем в самом Киеве, с другой - хорошо развита транспортная система, так что с тем, чтобы добраться домой с работы в столице, не возникнет никаких проблем. Так что остается только выбрать застойщика - и покупать квартиру.

