25% киевлян, получивших субсидии наличными, потратили деньги не на коммуналку

Четверть получателей субсидий на оплату ЖКХ в Киеве, которые получали их наличными, не оплатили коммуналку в марте. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев на брифинге, передают Украинские новости.



"Имеем на сегодня в Киеве результат - 75% субсидиантов оплатили вовремя полученными деньгами за жилищно-коммунальные услуги", - сказал он.



Пантелеев считает такой уровень оплаты достаточно высоким и не считает его провалом.



"Нужно продолжать проводить качественную информационную политику. Мы уверены, что эти 25% - это возможно те люди, которые не совсем поняли, что надо делать", - добавил он. Пантелеев рассчитывает, что в апреле уровень оплаты будет выше.



Напомним, что с 4 марта в стране официально стартовала выплата монетизированных субсидий. Почтальоны "Укрпочты" начали разносить людям деньги вместе с пенсиями. А с 12 марта компенсации за коммуналку перечисляет и "Ощадбанк". Там отчитались, что только за один день перевели гражданам порядка 300 млн гривен.



Впрочем, с денежными субсидиями не все так гладко. Соцсети переполнены возмущенными отзывами граждан, которые уже успели их получить.



Многие обнаружили, что "монетизированной субсидии" на оплату счетов явно не хватает. И нужно добавлять недостающую сумму из своего кармана. При этом платить по счетам гражданам теперь нужно самостоятельно, а поставщики услуг просят сделать это до 20 числа, иначе будет дороже. Но многие украинцы получат пенсию (а вместе с ней и монетизированную субсидию) только после 20 марта, то есть, автоматически переплатят за коммуналку.

