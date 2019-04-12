За год жертвами мин на Донбассе стали 70 человек - ОБСЕ

В течение года в результате срабатывания мин и невзорвавшихся боеприпасов на Донбассе погибли или получили ранения по меньшей мере 70 человек, среди них - 18 детей. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает УНН со ссылкой на в пресс-службу ОБСЕ.



"За последние 12 месяцев в результате срабатывания мин и невзорвавшихся боеприпасов на востоке Украины погибли или получили ранения по меньшей мере 70 человек, среди них - 18 детей. Мины до сих пор не изъяты, одновременно устанавливаются новые", - сообщили в ОБСЕ.



По последним данным Минобороны, за период войны на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 269 мирных жителей, 27 из которых – дети.



В Канаде считают, что полностью очистить территорию Украины от мин всех типов можно к 2025 году.

